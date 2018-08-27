«Кризис всей жизни»: Вексельберг пожаловался на санкции США

Сказочно разбогатевший в России президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг заявил о том, что американские санкции разрушили его образ жизни и «мешают ему быть частью глобального мира».

«Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира. Я перевез всю семью в США. Я никогда бы не смог предсказать, в какой ситуации я окажусь. Для меня это кризис всей моей жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это личное. Для меня весь мир был возможностью. А теперь — что я могу сделать?», — заявил Вексельберг в интервью газете Financial Times.

«Я русский. Я богат. И да, я знаком с Путиным. Сегодня этого достаточно», — добавил он.

Виктор Вексельберг занимает 11 строчку в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes с состоянием в 11,5 миллиардов долларов. По информации издания, свое состояние уроженец Львовской области Украины и выпускник Московского института инженеров транспорта Вексельберг сделал в России на алюминии и нефти.

Свой путь к успеху Виктор Вексельберг начал в 1989 году, создав Научно-производственное предприятие «КомВек» («Компания Вексельберга»), которое зарабатывало на вывозе за рубеж очищенного от оплетки медного кабеля. В октябре 1990 года вместе с гражданином США Леонардом Блаватником он учредил предприятие «Ренова», которое существует и поныне. В начале 1990-х Вексельберг принял активное участие в приватизации, скупив крупные пакеты акций Иркутского и Уральского алюминиевого заводов.

Акции Тюменской нефтяной компании Вексельберг приобрел в 1997 году, с прибылью продав компанию 15 лет спустя «Роснефти». Сегодня большая часть его денег находится за рубежом, в том числе в швейцарских компаниях.



Весной 2018 года Виктор Вексельберг попал под американские санкции, и вскоре швейцарские банки заблокировали на счетах предпринимателя около миллиарда франков (более миллиарда долларов). Вексельберг назвал санкции США, введенные в его адрес, незаконными и несправедливыми, и выразил намерение судиться с американской администрацией.