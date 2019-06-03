BadComedian сообщил, что его вынуждают закрыть канал на YouTube

Российский видеоблогер и кинообозреватель BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) предположил, что ему, возможно, придется закрыть свой канал на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на один миллион рублей.

По его словам, иск был подан из-за выложенного в Сеть обзора фильма этой компании «За гранью реальности».

В своем видеобращении, размещенном на YouTube, блогер сообщил, что его судят уже полгода за нарушение авторских прав. По его словам, Kinodanz утверждает, что своим обзором он нарушил объемы цитирования.

Блогер в свою очередь настаивает на том, что в российском законодательстве нет точной информации о нормах цитирования. Он также считает, что вся абсурдность ситуации состоит в том, что Минкульт финансировал производство фильмов этой кинокомпании. «То есть, по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику», — сказал BadComedian.

Он подчеркнул, что все должны иметь право высказывать свое мнение, «особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги».

На счету основанной в 2012 году российской кинокомпании Kinodanz такие фильмы, как «Танцы насмерть», «За гранью реальности», «Эбигейл» и «Звёздный разум», сообщает РИА Новости.