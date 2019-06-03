Скончался заключенный из орловской колонии, где устроили пасхальный банкет

В реанимационном отделении Ливенской центральной районной больницы 30 мая умер 48-летний осужденный, отбывавший срок в колонии строгого режима № 2 в городе Ливны Орловской области, где заключенные устроили банкет по случаю Пасхи.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, осужденный был госпитализирован 28 мая с заболеванием желудочно-кишечного тракта.

В настоящее время по факту смерти проводится доследственная проверка, говорится в сообщении.

Видео банкета в колонии появилось 1 июня в СМИ. В ролике заключенных поздравляют с Пасхой от имени криминальных авторитетов, а после традиционного «Христос воскрес!» звучит клич «Жизнь ворам!». После этого заключенные подходят к накрытым столам, расставленным на плацу.

После публикации видеозаписи ФСИН России приступила к проверке.

Начальник колонии и его заместитель были уволены. ФСИН обнаружила серьезные нарушения при проведении празднования Пасхи.

