Сериал «Чернобыль» обвинили в отсутствии темнокожих актеров

Британскую сценаристку Карлу Мари Свит возмутил тот факт, что создатели американо-британского сериала «Чернобыль» не привлекли к съемкам темнокожих актеров.

По ее словам, если уж авторы не смогли заставить героев говорить по-русски с украинским акцентом, то хотя бы добавили в актерский состав темнокожих.

На своей странице в Тwitter темнокожая британка заявила, что, если уж жителей Украины играют актеры с акцентами со всей Великобритании, то почему бы не ввести в сериал представителей цветного населения.

По ее мнению, сюжет «Чернобыля» не пострадал был от участия в нем темнокожих артистов. Она добавила, что они бы прекрасно сыграли в этом сериале.

«Я просто разочарована тем, что создатели очередного популярного сериала с солидным актерским составом делают вид, что темнокожих будто бы не существует», — подытожила она.

Пользователи Сети в своих комментариях от души посмеялись над претензиями британской сценаристки к создателям «Чернобыля». Русскоязычные комментаторы объяснили ей, что в 1986 году цветные не являлись частью населения СССР. Их можно было найти среди немногочисленных студентов из Африки.

Один из пользователей шутя заметил, что геев в сериале тоже нет. «В общем на иск они уже себе заработали», — заключил он.

Мини-сериал «Чернобыль», снятый шведским режиссером Йоханом Ренком, уже давно работающим на американском телевидении, стартовал в начале мая этого года. Главные роли в нем исполнили британцы Джаред Харрис и Эмили Уотсон, а также швед Стеллан Скарсгард.