Кот застукал кошку с любовником

В соцсетях стало вирусным видео с тремя котиками, между которыми развернулась эмоциональная драма. На кадрах можно увидеть чёрную кошку, которая нежится в объятиях кота с полосатым окрасом, за парочкой безмолвно наблюдает рыже-белый кот. Люди тут же решили, что это два любовника и муж, который их застукал. Дальнейшие события показывают, что, возможно, в этой теории есть крупица правды.

Почувствовав тяжёлый взгляд рыжего, полосатый вскакивает и убегает, кошечка сначала ничего не понимает, но оглянувшись и заметив «мужа», изменница припадает на лапы, виновато прижимает уши и спешно ретируется, обманутый кот с мрачным видом направляется за ней.

«Их реакция бесценна!», «Вот это драма!», «Всё как у людей!», — развеселились комментаторы.

А вам случалось наблюдать за подобными драматичными событиями в мире животных?