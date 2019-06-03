Названо число умерших от отравления алкоголем россиян за последние пять лет

За период с 2013 по 2018 год в России от отравления алкоголем скончались более 78 тысяч человек.

Эти данные приводятся в докладе «О состоянии санитарно- эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году», опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

В докладе уточняется, что всего за эти пять лет было зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случаев с летальным исходом (26,3%).

Отмечается, что по сравнению с 2017 годом число острых отравлений алкоголем в России выросло в 2018 году с 32 до 35,5 случаев на 100 тыс. населения.

В августе 2018 года Роспотребнадзор сообщил, что случаев отравления алкоголем стало меньше на 20% по сравнению с 2016 годом. В ведомстве напомнили, что торговля спиртосодержащими непищевыми жидкостями была приостановлена постановлением главного санитарного врача РФ с 26 декабря 2016 года.