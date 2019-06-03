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Названа ягода, которая поможет при больном сердце

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  • 03 июня 2019, 16:33
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из Медицинской школы в Норвиче провели крупное исследование, в ходе которого выяснилось, какая ягода может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом.

Напомним, что метаболический синдром — это нарушение, характеризующееся переменами в обменных процессах организма. Например, у человека резко увеличивается вес, появляется резистентность к инсулину и т. д.

Если не контролировать эти изменения, они могут привести к появлению диабета или болезней сердца.

Обычно метаболический синдром корректируется медикаментозно или с помощью специальных диет. Но недавно ученые выяснили, что всего 150 граммов сушеной голубики в день может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Дело в том, что голубика содержит флавоноиды антоцианы, которые придают ягоде синеватый оттенок. Доказано, что эти растительные пигменты оказывают противовоспалительное и антиоксидантное воздействие на организм человека.

Чтобы проверить свои догадки, ученые провели исследование, в котором приняло участие 115 добровольцев в возрасте от 56 до 70 лет и со средним индексом массы тела более 30 кг/м2. Также у всех этих людей был диагностирован метаболический синдром.

Помимо медицинских показаний, ученые собрали данные о вредных привычках участников и их образе жизни.

В итоге добровольцев разделили на три группы: первые ежедневно съедали 150 граммов смеси из высушенной голубики, вторые — 45 граммов, а люди из третьей группы получали плацебо — смесь со вкусом голубики.

До и после эксперимента у участников измерили биомаркеры инсулинорезистентности, функций сосудов, концентрации жиров и обмена антоцианов в организме.

После полугода эксперимента оказалось, что у участников из первой группы произошли значительные улучшения в работе сердечно-сосудистой системы. У добровольцев из второй и плацебо-группы никаких изменений в лучшую сторону не произошло.

Наши исследования показали, что голубика может снизить метаболический синдром примерно на 12—15%. Именно поэтому мы рекомендуем использовать голубику в диетических рекомендациях для профилактики болезней сердца и сосудов, заключили специалисты.
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