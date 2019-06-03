В Томске полиция со стрельбой задержала подростка, угнавшего машину
- 03 июня 2019, 15:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Томске подросток угнал автомобиль «Нива», информация об этом поступила в дежурную часть полиции.
Стражи порядка ввели план «Перехват». Автомобиль ВАЗ-21213 был обнаружен сотрудниками полиции, однако водитель не отреагировал на приказ остановиться и увеличил скорость.
Во время погони преследуемая машина неоднократно выезжала на встречную полосу, подвергая угрозе жизнь других участников движения.
В связи с тем, что находившийся за рулем угнанной машины не собирался останавливаться, инспектор ДПС применил табельное оружие, сделав перед этим два предупредительных выстрела, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Материалы об инциденте будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
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