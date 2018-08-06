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Зеленский назначил представителя Киева в контактной группе по Донбассу

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© president.gov.ua

© president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителя Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу, сообщает УНИАН.

Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой, — приводит агентство слова украинского лидера, сказанные во время брифинга.

Зеленский также отметил, что на ближайшем заседании контактной группы будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Второй президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе в октябре 2018 года, напоминает РЕН ТВ.

Ранее он заявлял, что покинет эту должность по достижении «критического возраста». В августе Кучме исполнилось 80 лет.

В ноябре прошлого года место представителя Киева в контактной группе в Минске решением президента Украины Петра Порошенко занял бывший министр обороны Евгений Марчук.

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Фетисов призвал кавказцев сменить борьбу на хоккей

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Знаменитый хоккеист, а ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выступил с предложением развивать хоккей на Северном Кавказе.

По его словам, он продвигает эту идею уже на протяжении нескольких месяцев.

«Хватит вам бороться с утра до вечера, думаю, пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе», — цитирует Фетисова ТАСС.

По мнению депутата, необходимо развивать коллективное мышление, а хоккей этому быстро учит.

Фетисов убежден, что уже через 10 лет спортсмены Северного Кавказа смогут конкурировать с мировыми звездами, поскольку для этого у них есть и характер, и физическая подготовка.

Он также добавил, что развитие хоккея в регионе позволит изменить в позитивную сторону отношение к Северному Кавказу в целом.

Как отмечает агентство, в Ингушетии уже действует хоккейная академия им. Фетисова, в Махачкале запланировано строительство современной ледовой арены, в Чечне ведется строительство спортивного комплекса площадью более 15 тыс. кв. м, а в Северной Осетии действуют хоккейные команды различных возрастных категорий.

Ранее Фетисов затронул проблему блата в детском спорте, которая продолжает существовать в России. Одним из путей ее решения он назвал внедрение в школы занятий хоккеем.

В 2015 году он предложил запретить российским хоккеистам уезжать в иностранные клубы до 28 лет.

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