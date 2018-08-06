Зеленский назначил представителя Киева в контактной группе по Донбассу
- 03 июня 2019, 14:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителя Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу, сообщает УНИАН.
Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой, — приводит агентство слова украинского лидера, сказанные во время брифинга.
Зеленский также отметил, что на ближайшем заседании контактной группы будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Второй президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя контактной группы по урегулированию кризиса в Донбассе в октябре 2018 года, напоминает РЕН ТВ.
Ранее он заявлял, что покинет эту должность по достижении «критического возраста». В августе Кучме исполнилось 80 лет.
В ноябре прошлого года место представителя Киева в контактной группе в Минске решением президента Украины Петра Порошенко занял бывший министр обороны Евгений Марчук.
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