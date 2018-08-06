Зеленский назначил представителя Киева в контактной группе по Донбассу

Знаменитый хоккеист, а ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выступил с предложением развивать хоккей на Северном Кавказе.

По его словам, он продвигает эту идею уже на протяжении нескольких месяцев.

«Хватит вам бороться с утра до вечера, думаю, пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе», — цитирует Фетисова ТАСС.

По мнению депутата, необходимо развивать коллективное мышление, а хоккей этому быстро учит.

Фетисов убежден, что уже через 10 лет спортсмены Северного Кавказа смогут конкурировать с мировыми звездами, поскольку для этого у них есть и характер, и физическая подготовка.

Он также добавил, что развитие хоккея в регионе позволит изменить в позитивную сторону отношение к Северному Кавказу в целом.

Как отмечает агентство, в Ингушетии уже действует хоккейная академия им. Фетисова, в Махачкале запланировано строительство современной ледовой арены, в Чечне ведется строительство спортивного комплекса площадью более 15 тыс. кв. м, а в Северной Осетии действуют хоккейные команды различных возрастных категорий.

Ранее Фетисов затронул проблему блата в детском спорте, которая продолжает существовать в России. Одним из путей ее решения он назвал внедрение в школы занятий хоккеем.

В 2015 году он предложил запретить российским хоккеистам уезжать в иностранные клубы до 28 лет.