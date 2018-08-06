Как на Луну доставят научную аппаратуру

Аэрокосмическое агентство NASA выбрало три компании, которые займутся доставкой научного оборудования на Луну в 2020—2021 годах. Поясняется, что техника должна оказаться на нашем спутнике еще до появления первых астронавтов, чтобы ее смогли протестировать и начать некоторые исследования.

В итоге NASA отобрало три компании — Orbit Beyond, Astrobotic и Intuitive Machines, которые попытаются доставить оборудование на спутник.

Это очень серьезная задача, так как пока ни одной из частных компаний в мире не удалось безопасно высадиться на Луну. Вспомним тот же „Берешит“, который разбился о поверхность Луны 11 апреля, — сообщили в NASA.

Напомним, что в рамках ближайшей миссии по исследованию Луны ученые хотят создать на нашем спутнике постоянную научно-исследовательскую базу.

Уже известно, что компании Orbit Beyond выделили 97 миллионов долларов на доставку четырех грузов к Морю Дождей в северо-западной части естественного спутника Земли к сентябрю 2020 года с помощью посадочного модуля Z-01.

NASA планирует привлечь компанию SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9, чтобы та доставила оборудование на Луну.

Когда оборудование и астронавты доберутся до Луны, нужно будет выяснить, где и как возводить базу, чтобы постройки не мешали приземлению будущих космических объектов.

Задача состоит в том, чтобы понять, насколько близко к посадочной области можно возводить лунные жилища, — пояснили в агентстве.

Вторая компания, Astrobotic, которую также выбрали специалисты NASA, получит 79,5 миллиона долларов на доставку 14 грузов к кратеру Озеро Смерти, расположенному в северо-восточной части видимой стороны Луны.

Планируется, что технику доставят на Луну до июля 2021 года.

Компании Intuitive Machines из Хьюстона выделят 77 миллионов долларов на доставку пяти грузов к лунному морю Океан Бурь к июлю 2021 года. Для этого будет использоваться разработанный компанией посадочный модуль Nova-C.

В NASA рассказали, что эти запуски являются только началом длинного пути освоения Луны.