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Создан протез ноги с эффектом реальной ступни

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  • 03 июня 2019, 12:17
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Изобретатели из Стэнфордского университета создали уникальный протез для ног, который поможет человеку не только не уставать от длительных прогулок, но и сделает его походку более плавной.

Дело в том, что при перемещении по неровной поверхности здоровый человек может балансировать и сохранять равновесие, но при наличии протеза это сделать непросто. За баланс прежде всего отвечают лодыжка и пальцы, а протезы ног, как правило, не имеют таких подвижных частей.

Разработчики нового протеза нашли решение, как избежать эту проблему.

Протез нижних конечностей может реагировать на неровности как обычная ступня, а также устранять хромоту. Протез имеет три резиновые точки соприкосновения с поверхностью — два передних «носка» и одну заднюю «пятку».

Также у него есть встроенные датчики давления, которые помогают распределять нагрузку и поддерживать контакт с дорожными неровностями.

Недавно мы добавили в наше устройство гироскоп, который помогает определить местоположение ступни, а также амортизировать ногу в конце каждого шага, — добавили разработчики.

Сначала протез протестировали с помощью компьютерной симуляции, чтобы проверить, сможет ли он повторить походку здорового человека. После виртуальных испытаний протез опробовал доброволец с ампутированной ногой.

Что из этого вышло, можно посмотреть на видео.

Мы надеемся, что на основе нашего проекта и другие специалисты создадут реалистичные протезы ног. Главное в этом деле — сохранить их разумную стоимость, потому что дорогие протезы доступны далеко не каждому, — заключили специалисты из Стэнфордского университета.
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Фетисов призвал кавказцев сменить борьбу на хоккей

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Знаменитый хоккеист, а ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выступил с предложением развивать хоккей на Северном Кавказе.

По его словам, он продвигает эту идею уже на протяжении нескольких месяцев.

«Хватит вам бороться с утра до вечера, думаю, пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе», — цитирует Фетисова ТАСС.

По мнению депутата, необходимо развивать коллективное мышление, а хоккей этому быстро учит.

Фетисов убежден, что уже через 10 лет спортсмены Северного Кавказа смогут конкурировать с мировыми звездами, поскольку для этого у них есть и характер, и физическая подготовка.

Он также добавил, что развитие хоккея в регионе позволит изменить в позитивную сторону отношение к Северному Кавказу в целом.

Как отмечает агентство, в Ингушетии уже действует хоккейная академия им. Фетисова, в Махачкале запланировано строительство современной ледовой арены, в Чечне ведется строительство спортивного комплекса площадью более 15 тыс. кв. м, а в Северной Осетии действуют хоккейные команды различных возрастных категорий.

Ранее Фетисов затронул проблему блата в детском спорте, которая продолжает существовать в России. Одним из путей ее решения он назвал внедрение в школы занятий хоккеем.

В 2015 году он предложил запретить российским хоккеистам уезжать в иностранные клубы до 28 лет.

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