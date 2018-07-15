Создан протез ноги с эффектом реальной ступни

Изобретатели из Стэнфордского университета создали уникальный протез для ног, который поможет человеку не только не уставать от длительных прогулок, но и сделает его походку более плавной.

Дело в том, что при перемещении по неровной поверхности здоровый человек может балансировать и сохранять равновесие, но при наличии протеза это сделать непросто. За баланс прежде всего отвечают лодыжка и пальцы, а протезы ног, как правило, не имеют таких подвижных частей.

Разработчики нового протеза нашли решение, как избежать эту проблему.

Протез нижних конечностей может реагировать на неровности как обычная ступня, а также устранять хромоту. Протез имеет три резиновые точки соприкосновения с поверхностью — два передних «носка» и одну заднюю «пятку».

Также у него есть встроенные датчики давления, которые помогают распределять нагрузку и поддерживать контакт с дорожными неровностями.

Недавно мы добавили в наше устройство гироскоп, который помогает определить местоположение ступни, а также амортизировать ногу в конце каждого шага, — добавили разработчики.

Сначала протез протестировали с помощью компьютерной симуляции, чтобы проверить, сможет ли он повторить походку здорового человека. После виртуальных испытаний протез опробовал доброволец с ампутированной ногой.

Что из этого вышло, можно посмотреть на видео.