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В Москве перекроют ряд улиц из-за празднования Ураза-байрама

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© Александр Родионов/Ридус

© Александр Родионов/Ридус

В столице во вторник, 4 июня, будут закрыты для движения транспорта несколько улиц в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.

В частности, с 00:01 до 11:00 будут перекрыты улицы Дурова, Мещанская, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца),  Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), а также переулки Капельский (от проспекта Мира до улицы Гиляровского) и Выползов в районе дома 7.

Кроме того, будут закрыты для проезда с 04:00 до 11:00 Большая Татарская улица, а также Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки в районе метро «Новокузнецкая»

Также с 06:00 до 08:00 перекроют улицу Кадырова и Проектируемый проезд № 6417 в районе Южное Бутово, а в районе Отрадное, по данным пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с 04:00 до 11:00 будет ограничено движение на одной из трех полос на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы. 

Ураза-байрам — один из главных исламских праздников, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.

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Фетисов призвал кавказцев сменить борьбу на хоккей

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Знаменитый хоккеист, а ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выступил с предложением развивать хоккей на Северном Кавказе.

По его словам, он продвигает эту идею уже на протяжении нескольких месяцев.

«Хватит вам бороться с утра до вечера, думаю, пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе», — цитирует Фетисова ТАСС.

По мнению депутата, необходимо развивать коллективное мышление, а хоккей этому быстро учит.

Фетисов убежден, что уже через 10 лет спортсмены Северного Кавказа смогут конкурировать с мировыми звездами, поскольку для этого у них есть и характер, и физическая подготовка.

Он также добавил, что развитие хоккея в регионе позволит изменить в позитивную сторону отношение к Северному Кавказу в целом.

Как отмечает агентство, в Ингушетии уже действует хоккейная академия им. Фетисова, в Махачкале запланировано строительство современной ледовой арены, в Чечне ведется строительство спортивного комплекса площадью более 15 тыс. кв. м, а в Северной Осетии действуют хоккейные команды различных возрастных категорий.

Ранее Фетисов затронул проблему блата в детском спорте, которая продолжает существовать в России. Одним из путей ее решения он назвал внедрение в школы занятий хоккеем.

В 2015 году он предложил запретить российским хоккеистам уезжать в иностранные клубы до 28 лет.

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