В Москве перекроют ряд улиц из-за празднования Ураза-байрама

В столице во вторник, 4 июня, будут закрыты для движения транспорта несколько улиц в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.

В частности, с 00:01 до 11:00 будут перекрыты улицы Дурова, Мещанская, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), а также переулки Капельский (от проспекта Мира до улицы Гиляровского) и Выползов в районе дома 7.

Кроме того, будут закрыты для проезда с 04:00 до 11:00 Большая Татарская улица, а также Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки в районе метро «Новокузнецкая»

Также с 06:00 до 08:00 перекроют улицу Кадырова и Проектируемый проезд № 6417 в районе Южное Бутово, а в районе Отрадное, по данным пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с 04:00 до 11:00 будет ограничено движение на одной из трех полос на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы.

Ураза-байрам — один из главных исламских праздников, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.

