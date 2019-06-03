Военный прокурор Украины испугался румынского вторжения

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пообещал провести совещание с руководством МИДа, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности из-за видеоролика на YouTube. В нем говорится об аннексии Румынией западных территорий Украины.

Видео было опубликовано 26 мая пользователем с ником 30192. По сюжету ролика Румыния вынашивает планы по захвату украинской Буковины. Ролик сопровождается подписью «история войны из альтернативной реальности», сообщает РЕН ТВ.

Согласно записи, в 2022 году Румыния планирует объединиться с Молдавией, после чего румынские войска начнут операцию по возвращению населенных румынами областей Украины. «Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство. <...> Все получат законные поручения в рамках уголовного производства. Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за нее бороться!» — прокомментировал Матиос в Facebook.



Напомним, румыны составляют первое по численности этническое меньшинство в Черновицкой области и второе (после венгров) — в Закарпатье. Всего, согласно данным переписи населения 2001 года на Украине насчитывается 151 тысяча румын, они проживают как совместно с украинцами, так и отдельными моноэтническими поселками.

Закарпатская область Украины с центом в Ужгороде с древних времен была заселена славянами, однако исторически было подчинено Венгерским государством, сперва королевством, а затем Австро-Венгерской империей, куда частично входила и Румыния.

В 1918—1919 годах территория Закарпатья была оккупирована чехословацкой и румынской армиями, а по итогам Первой мировой войны вошла в состав Чехословакии. После нападения Гитлера на Чехословакию в была провозглашена независимая Карпатская Украина, просуществовавшая три дня — до вторжения союзных Германии венгерских войск. В 1944 году Закарпатье было освобождено советскими войсками, а в 1945 году после победы в Великой Отечественной войне по настоянию Иосифа Сталина и с согласия Чехословакии включено в состав Украинской СССР.

Черновицкая область в разное время входила в состав Галицко-Волынского княжества, Венгрии, Польши, Молдавского княжества, Румынии, в 1940 году была присоединена к Украинской СССР, оккупирована в годы Великой Отечественной войны, освобождена советскими войсками и снова присоединена к УССР.

