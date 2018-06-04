В России создадут базу данных о болезнях гастарбайтеров
- 03 июня 2019, 10:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) разработала поправки к закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В ведомстве предложили создать базу данных о здоровье находящихся в России трудовых мигрантов, в которую были бы включены их инфекции и прививки.
Специалисты убеждены, что такая база необходима, чтобы не допускать к работе в РФ мигрантов с инфекционными заболеваниями.
В ведомстве также отметили, что это позволит своевременно принимать решение о депортации или недопуске в страну больных гастарбайтеров.
В упомянутой базе данных должна храниться информация о результатах гигиенической подготовки и аттестации работающих в РФ иностранных граждан, о пройденных ими медосмотрах и прививках, о применении к ним санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска на границе, а также об имевших место ранее решениях об их депортации в связи с инфекциями.
Предполагается, что доступ к этой базе будут иметь органы, занимающиеся ее наполнением (в частности, Роспотребнадзор и МВД), а также организации, являющиеся ее пользователями.
Положение о создании такой базы должно быть утверждено правительством РФ.
Ранее сообщалось, что в РФ подготовлен законопроект об упрощении процедуры предоставления российского гражданства иностранным специалистам.
Как писал «Ридус», в декабре 2016 года в России появился новый вирус иммунодефицита человека, завезенный трудовыми мигрантами. По данным специалистов, новый штамм очень опасен и разительно отличается от вирусов Западной Европы, США, Африки и Китая.
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