В России создадут базу данных о болезнях гастарбайтеров

Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) разработала поправки к закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В ведомстве предложили создать базу данных о здоровье находящихся в России трудовых мигрантов, в которую были бы включены их инфекции и прививки.

Специалисты убеждены, что такая база необходима, чтобы не допускать к работе в РФ мигрантов с инфекционными заболеваниями.



В ведомстве также отметили, что это позволит своевременно принимать решение о депортации или недопуске в страну больных гастарбайтеров.

В упомянутой базе данных должна храниться информация о результатах гигиенической подготовки и аттестации работающих в РФ иностранных граждан, о пройденных ими медосмотрах и прививках, о применении к ним санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска на границе, а также об имевших место ранее решениях об их депортации в связи с инфекциями.

Предполагается, что доступ к этой базе будут иметь органы, занимающиеся ее наполнением (в частности, Роспотребнадзор и МВД), а также организации, являющиеся ее пользователями.

Положение о создании такой базы должно быть утверждено правительством РФ.

Ранее сообщалось, что в РФ подготовлен законопроект об упрощении процедуры предоставления российского гражданства иностранным специалистам.

Как писал «Ридус», в декабре 2016 года в России появился новый вирус иммунодефицита человека, завезенный трудовыми мигрантами. По данным специалистов, новый штамм очень опасен и разительно отличается от вирусов Западной Европы, США, Африки и Китая.