«Бред полнейший»: Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича уличили в езде по пешеходным тротуарам в Чебоксарах на внедорожнике Lexus.

Один из очевидцев выложил в соцсети «ВКонтакте» фото, подтверждающее тот факт, что за рулем автомобиля, ехавшего по тротуарам, находился именно Якубович.

«Ничего необычного, просто Якубович на „Лексусе“ едет по тротуару в Чебоксарах», — такой комментарий к фотографиям оставил их автор.

«Бред полнейший», — так ответил телеведущий на вопрос URA.RU о том, как он может прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Как пишет News.ru, инцидент произошел на улице Ленинградской. Якубович выбрал тротуары для объезда автобуса, который временно ограничил движение транспорта.

По данным издания, телеведущий приехал в Чувашию вместе с другими звeздами отечественного телевидения, чтобы поздравить чебоксарцев с Днем защиты детей.

Пользователей Сети возмутил поступок знаменитости. Кто-то с сарказмом отметил, что «в Москве все так привыкли ездить», а кто-то даже посоветовал Якубовичу «сбрить усы» и покаяться.