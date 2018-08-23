«Бред полнейший»: Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
- 02 июня 2019, 21:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича уличили в езде по пешеходным тротуарам в Чебоксарах на внедорожнике Lexus.
Один из очевидцев выложил в соцсети «ВКонтакте» фото, подтверждающее тот факт, что за рулем автомобиля, ехавшего по тротуарам, находился именно Якубович.
«Ничего необычного, просто Якубович на „Лексусе“ едет по тротуару в Чебоксарах», — такой комментарий к фотографиям оставил их автор.
«Бред полнейший», — так ответил телеведущий на вопрос URA.RU о том, как он может прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Как пишет News.ru, инцидент произошел на улице Ленинградской. Якубович выбрал тротуары для объезда автобуса, который временно ограничил движение транспорта.
По данным издания, телеведущий приехал в Чувашию вместе с другими звeздами отечественного телевидения, чтобы поздравить чебоксарцев с Днем защиты детей.
Пользователей Сети возмутил поступок знаменитости. Кто-то с сарказмом отметил, что «в Москве все так привыкли ездить», а кто-то даже посоветовал Якубовичу «сбрить усы» и покаяться.
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