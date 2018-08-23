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«Бред полнейший»: Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

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© vk.com

© vk.com

Ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича уличили в езде по пешеходным тротуарам в Чебоксарах на внедорожнике Lexus.

Один из очевидцев выложил в соцсети «ВКонтакте» фото, подтверждающее тот факт, что за рулем автомобиля, ехавшего по тротуарам, находился именно Якубович.

«Ничего необычного, просто Якубович на „Лексусе“ едет по тротуару в Чебоксарах», — такой комментарий к фотографиям оставил их автор.

«Бред полнейший», — так ответил телеведущий на вопрос URA.RU о том, как он может прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Как пишет News.ru, инцидент произошел на улице Ленинградской. Якубович выбрал тротуары для объезда автобуса, который временно ограничил движение транспорта.

По данным издания, телеведущий приехал в Чувашию вместе с другими звeздами отечественного телевидения, чтобы поздравить чебоксарцев с Днем защиты детей.

Пользователей Сети возмутил поступок знаменитости. Кто-то с сарказмом отметил, что «в Москве все так привыкли ездить», а кто-то даже посоветовал Якубовичу «сбрить усы» и покаяться.

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Комментарии (1)

  • Small 38de2b96fd
    Наталья Кочаровавчера, 22:45

    По тротуару Якубович объезжает рейсовый автобус ("временно ограничил движение")!!! Наши "звездули" не просто совесть потеряли, а и страх вообще. Да и сотрудники ДПС этому способствуют (т.к. ценник на "их услуги" видимо для этой категории граждан не столь велик).

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