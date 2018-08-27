Волочкова показала номер, от которого отказался мэр Анапы

Балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram видео с ее номером, который показался мэру Анапы Юрию Полякову слишком дорогим.

«С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке», — написала она в комментарии.

Волочкова также призналась, что исполнять подобные трюки очень сложно и рискованно.

Она добавила, что репетирует в непростых условиях по шесть часов ежедневно.

Артистка также выразила надежду на то, что этот проект принесет много радости людям.

Ранее сообщалось, что мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги на «закупку услуги по показу концертной программы Анастасии Волочковой». Предполагалось, что заслуженная артистка России выступит в черноморском городе 8 июня на открытии курортного сезона.

Свое решение Поляков объяснил тем, что выступление Волочковой требует крупных расходов. По его словам, участие балерины в праздничном концерте обошлось бы городскому бюджету в 640 тысяч рублей.

PR-директор Анастасии Волочковой Наталья Ракицкая сообщила «Ридусу», что звезда не планирует предъявлять властям никаких претензий из-за отмены выступления.