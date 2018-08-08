В «китовой тюрьме» вместо реадаптации животных проводят экскурсии

Компании, содержащие морских млекопитающих в бухте Средней под Находкой, не намерены прислушиваться к рекомендациям консилиума ученых, которые настаивают на реадаптации 10 косаток и 87 белух для последующего выпуска их в дикую природу.

Вместо реадаптации, подразумевающей минимальное количество контактов животных с людьми, в «китовой тюрьме» проводятся экскурсии.

Утром 2 июня на базу передержки приехало большое количество детей и взрослых, хотя представители четырех организаций, выловивших животных, неоднократно заявляли о постоянном стрессе китов после каждой проверки.

По словам приехавших в Среднюю людей, они прибыли из Находки и привезли на экскурсию детсадовцев. Зоозащитница Нина Зырянова насчитала около 40 человек, пишет VL.RU.

«Пока этих животных не выпустили, мы приехали сюда на экскурсию, привезли детский сад, — сказала изданию одна из приехавших женщин. — Говорят, животных собираются отпускать, но вряд ли. Хозяин же не хочет».

Ранее гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов отказался выпускать на волю косаток, заявив, что они являются его собственностью. Информацию о решении выпустить косаток и белух он назвал «пургой, которую несут в прессе».

Против освобождения животных из «китовой тюрьмы» высказался и укротитель хищников, генеральный директор московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Дрессировщик предполагает, что киты слишком много времени провели под опекой человека и, выйдя на свободу в открытое море, не смогут самостоятельно добывать себе пищу.

Напомним, летом — осенью 2018 года четыре российские компании отловили 11 белух и 90 косаток, которых содержали в приморской бухте Средней для последующей продажи в Китай. Когда краевая прокуратура признала отлов незаконным, на китов был наложен арест. На время следствия их оставили в бухте.

Судьба морских млекопитающих из «китовой тюрьмы» вызвала международный резонанс. В ситуацию в бухте Средней включились президент России Владимир Путин и сын Жака-Ива Кусто, океанолог Жан-Мишель Кусто.

В апреле этого года стало известно, что белух и косаток планируется постепенно выпустить в море. Условия содержания китов в бухте максимально приближены к естественным.