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Опубликована видеозапись гонки тракторов, один из которых врезался в толпу

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© Валерий Матыцин/ТАСС

© Валерий Матыцин/ТАСС

Во время гонки на тракторах, проходившей в Ростовской области, один из них врезался в толпу журналистов.

Оказалось, что водитель не справился с управлением.

К счастью, обошлось без жертв, поскольку всю мощь удара принял на себя стог сена.

По словам автора размещенного в Сети ролика, запечатлевшего этот инцидент, пострадали только видеокамеры и экипировка представителей СМИ.

Как отмечает газета «Новые Известия», трактор снес штативы с камерами, а люди вовремя смогли отбежать.

По данным издания, соревнования между механизаторами «Бизон-Трек-Шоу» проходили в Ростовской области в 17-й раз. В этом году в них участвовали 30 водителей.

Во время прохождения трассы им предстояло преодолевать препятствия в виде трамплинов и ям с водой. Временами скорость тракторов достигала 100 км/ч.

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