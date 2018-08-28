Избиение на дороге водителя «Лады» попало на видео

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее драку, произошедшую на дороге в подмосковном городе Клин.

На кадрах видно, как внедорожник Toyota Land Cruiser подрезает «Ладу» и встает прямо перед ней.

После этого из джипа выскакивают двое мужчин, которые с кулаками набрасываются на водителя «Лады».

Неравный бой зафиксировала камера видеорегистратора, установленная на автомобиле, перед которым и развернулась баталия.

Через какое-то время очевидцы происходящего, видимо, поняли, что двое против одного — это не по-мужски, и принялись разнимать драчунов.