Избиение на дороге водителя «Лады» попало на видео
- 02 июня 2019, 17:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети опубликовано видео, запечатлевшее драку, произошедшую на дороге в подмосковном городе Клин.
На кадрах видно, как внедорожник Toyota Land Cruiser подрезает «Ладу» и встает прямо перед ней.
После этого из джипа выскакивают двое мужчин, которые с кулаками набрасываются на водителя «Лады».
Неравный бой зафиксировала камера видеорегистратора, установленная на автомобиле, перед которым и развернулась баталия.
Через какое-то время очевидцы происходящего, видимо, поняли, что двое против одного — это не по-мужски, и принялись разнимать драчунов.
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