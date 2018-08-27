СМИ: депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

Депутат Верховной рады Антон Геращенко улетел из Украины.

В 06.30 по местному времени его видели в аэропорту Борисполь.

Как сообщает «Страна», советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова улетел из Киева на Кипр на борту лоукостера. В аэропорту Ларнаки Геращенко сделал пересадку, однако дальнейший путь его следования неизвестен.

Летевшие вместе с ним на одном самолете пассажиры сообщили, что у депутата был очень угнетенный вид. Причем на шее у Геращенко заметили большой свежий шрам длиной почти в 7 сантиметров. Очевидцы утверждают, что рана была зашита черными нитками, пишет издание.

Как отмечает ФАН, после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского о своем решении уйти в отставку объявили глава СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и премьер-министр Владимир Гройсман.

Заявление об отставке также написал глава МИД Украины Павел Климкин.