Набросившийся на зрителя во время гонки велосипедист попал на видео
- 01 июня 2019, 22:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети опубликовано видео, запечатлевшее конфликт велогонщика с болельщиком.
Инцидент произошел по ходу одной из гонок многодневки «Джиро д’Италия» за 5 км до финиша.
В сообщении, сопровождающем ролик, говорится о том, что стоявший у обочины трассы зритель помешал колумбийскому велогонщику Мигелю Анхелю Лопесу из команды «Астана», в результате чего тот упал.
Разгневанный спортсмен решил отомстить нерадивому болельщику и набросился на него с кулаками.
На кадрах видно, как Лопес наносит мужчине несколько ударов и сбивает кепку с его головы.
На финиш спортсмен пришел лишь 13-м.
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