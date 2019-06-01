Набросившийся на зрителя во время гонки велосипедист попал на видео

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее конфликт велогонщика с болельщиком.

Инцидент произошел по ходу одной из гонок многодневки «Джиро д’Италия» за 5 км до финиша.

В сообщении, сопровождающем ролик, говорится о том, что стоявший у обочины трассы зритель помешал колумбийскому велогонщику Мигелю Анхелю Лопесу из команды «Астана», в результате чего тот упал.

Разгневанный спортсмен решил отомстить нерадивому болельщику и набросился на него с кулаками.

На кадрах видно, как Лопес наносит мужчине несколько ударов и сбивает кепку с его головы.

На финиш спортсмен пришел лишь 13-м.