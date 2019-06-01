Хакеры атаковали Рособорнадзор во время ЕГЭ

В дни сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) — 31 мая и 1 июня — Рособорнадзор подвергся хакерским атакам.

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки задействовали необходимые меры защиты и в итоге не позволили хакерам сорвать экзамены.

Все материалы, касающиеся кибератак, уже переданы для анализа правоохранительным органам, приводит ФАН слова главы ведомства Сергея Кравцова.

Как отмечает издание, ранее Рособорнадзор объявил об отсутствии утечек экзаменационных материалов во время сдачи ЕГЭ, который в этом году проводится в 5,7 тыс. образовательных учреждениях. Для видеонаблюдения за ходом экзаменов задействованы около 100 тысяч камер, а за их проведением следят более 7 тыс. общественных наблюдателей и 2,5 тыс. онлайн-наблюдателей.

На днях в соцсети появились фото, как сотрудники ситуационного центра Приморского края следят за школьниками во время ЕГЭ и «сдают» тех, кто списывает.



Ранее в Рособрнадзоре рассказали о новых правилах сдачи ЕГЭ. Школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за обработкой сданных ими работ ЕГЭ.



Кроме того, стало известно, что старшеклассникам из Дагестана, Чечни и Ингушетии перенесли дату сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) из религиозных соображений.

