В ДТП погиб известный испанский футболист

Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП.

Ему было 35 лет.

Как сообщает El Pais, авария произошла в 11:40 местного времени (12:40 мск) на автотрассе А-376, которая связывает испанские города Севилью и Утреру.

По данным издания, автомобиль, в котором находился футболист, вылетел с дороги и загорелся.

В послужном списке именитого полузащитника пять побед в Лиге Европы в составе испанских команд «Севилья» и «Атлетико». Кроме того, играя за «Арсенал», он становился чемпионом Англии, а также завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. В составе «Реала» Рейс стал чемпионом Испании.

В последнее время он выступал за испанскую «Эстремадуру», контракт с которой футболист заключил в январе 2019 года.

В марте 2018 года скоропостижно скончался в возрасте 31 года защитник «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори. Он умер во сне.

Как сообщал СНЕГ.TV, в феврале нынешнего года на дне пролива Ла-Манш был обнаружен самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.