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В регионе Ктулху на Плутоне нашли аммиак

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  • 01 июня 2019, 12:50
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Руководители миссии New Horizons рассказали, что их зонд во время последнего облета Плутона нашел следы аммиака в составе водяного льда с поверхности планеты. 

Следы аммиака могут указывать на продолжающиеся тектонические процессы на нем, - пояснили астрономы.

Напомним, что космический зонд New Horizons пролетел над поверхностью Плутона в июле 2015 года. Тогда при помощи бортового инструмента LEISA и камеры ученые получили много данных о планете, а также информацию о химическом составе Плутона.

Новая информация показал, что около борозды Вергилия в северной части региона Ктулху на Плутоне есть следы аммиака.

Предыдущие исследования показывали, что этот регион образовался в результате тектонической активности карликовой планеты. Борозда, вероятно, появилась из-за криовулканизма Плутона и большого подледного океана, который до сих пор не замерзает.

Ряд наблюдений указывает на то, что на поверхности планеты много глубоких трещин, которые образуются от замерзания и расширения подземных вод. Но, в отличие от других «холодных» миров нашей Солнечной системы, таких как Европа и Энцелад, Плутон не нагревается под действием гравитационного притяжения крупного соседа.

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