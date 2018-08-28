найти ×
   
  • USD +0.33
    65.38
  • EUR +0.42
    72.84
СохранитьСохранено0
×

001808

Почему чаще всего происходят заболевания сердца

Small 8c0837760a
  • 01 июня 2019, 11:28
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Группа американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, какие гены в организме человека отвечают за развитие врожденных заболеваний сердца.

В ходе исследований специалисты выбрали семью, в которой несколько детей имели смертельно опасный порок сердца. Отмечается, что у отца этих детей были небольшие проблемы с сердцем, а их мать была полностью здорова.

Дополнительные генетические исследования показали, что у мужчины были мутации в генах MKL2 и MYH7, которые потом по наследству передались его детям. От матери дети получили мутации в гене NKX2−5. Также выяснилось, что любое изменение в генах затронуло только одну аминокислоту.

У детей были разные варианты генов, поэтому мы не можем пока сказать точно, могли ли отцовские гены так повлиять на их сердце, — рассказали ученые.

Чтобы проверить свои догадки специалисты использовали технологию CRISPR, чтобы внести такие же мутации в ДНК лабораторных мышей.

Оказалось, что у мышей, которые получили все три вида изменений (по отцу и по матери), имели те же дефекты, что и дети.

Помимо изменение в этих участков гена, небольшие нарушения произошли и в сотни других генах.

Авторы исследования пришли к выводу, что наличие нарушений хотя бы в двух этих генах могут привести к серьезным проблемам с сердцем у потомства. Если дополнительные исследования подтвердят информацию, во многих лаборатория могут появится анализы на определение мутаций в этих генах.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
11035994читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6295025читать позжечитаю позже

главное

|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

24021591читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

7124263читать позжечитаю позже