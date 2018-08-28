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СК подтвердил информацию о задержании экс-главы Раменского района

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© instagram.com

© instagram.com

Сотрудники Главного управления Следственного комитета по Московской области подтвердили данные о задержании бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, подозреваемого в убийстве заместителя главы районной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Все подтверждаю — и задержание и информацию о жертве, — заявила представитель регионального управления СК Евгения Кирюшина.

Как сообщает РЕН ТВ, тело убитой Исаенковой было обнаружено 4 мая в ее собственном автомобиле. Там же криминалистам удалось найти следы ДНК бывшего главы подмосковного района. По информации телеканала, Кулаков и Исаенкова состояли в личных отношениях.

Как показали данные проведенной экспертизы, смерть женщины наступила еще 2 мая. Предполагаемая причина — асфиксия.

Примечательно, что на следующий день после убийства подозреваемый отправился на сельскохозяйственную ярмарку, о чем сообщил своим подписчикам в Instagram.

Сегодня утром приехал на территорию сельского поселения Рыболовское, чтобы посмотреть, как осуществляет инициативу крестьянско-фермерское хозяйство «Романь» по организации фестиваля фермерских хозяйств, — отчитался о своей поездке Кулаков.

Как стало известно сегодня, 29 мая глава Раменского района добровольно покинул свой пост.

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