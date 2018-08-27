В Москве задержаны похитители чемпиона Европы по тхэквондо

Московские полицейские задержали троих предполагаемых похитителей чемпиона Европы по тхэквондо, вымогавших у своей жертвы 14 миллионов рублей. По информации Следственного комитета, еще один преступник до сих пор остается на свободе, передает РЕН ТВ.

Как стало известно ранее, четверо неизвестных мужчин ворвались в столичную квартиру бывшего спортсмена 24 мая и силой увезли того в неизвестном направлении. В течение нескольких дней преступники удерживали свою жертву в неустановленных помещениях, требуя у него оплатить многомиллионный выкуп.

Получив большую часть необходимой суммы, злоумышленники перевели 12 миллионов рублей на подконтрольный себе счет, однако 30 числа насильно удерживаемому спортсмену удалось самостоятельно бежать из плена.

В тот же день мужчина обратился в полицию.

По информации ТАСС, похищенным чемпионом Европы оказался московский предприниматель Сергей Чмуль.

Ранее «Ридус» рассказывал историю петербургского бизнесмена, похищенного на территории Абхазии в 2018 году. Вернуться на родину мужчине удалось лишь спустя 4 месяца.