В Москве задержаны похитители чемпиона Европы по тхэквондо
- 31 мая 2019, 20:00
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Московские полицейские задержали троих предполагаемых похитителей чемпиона Европы по тхэквондо, вымогавших у своей жертвы 14 миллионов рублей. По информации Следственного комитета, еще один преступник до сих пор остается на свободе, передает РЕН ТВ.
Как стало известно ранее, четверо неизвестных мужчин ворвались в столичную квартиру бывшего спортсмена 24 мая и силой увезли того в неизвестном направлении. В течение нескольких дней преступники удерживали свою жертву в неустановленных помещениях, требуя у него оплатить многомиллионный выкуп.
Получив большую часть необходимой суммы, злоумышленники перевели 12 миллионов рублей на подконтрольный себе счет, однако 30 числа насильно удерживаемому спортсмену удалось самостоятельно бежать из плена.
В тот же день мужчина обратился в полицию.
По информации ТАСС, похищенным чемпионом Европы оказался московский предприниматель Сергей Чмуль.
Ранее «Ридус» рассказывал историю петербургского бизнесмена, похищенного на территории Абхазии в 2018 году. Вернуться на родину мужчине удалось лишь спустя 4 месяца.
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