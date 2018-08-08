Самолет ВВС Канады заметили в небе на севере Москвы

Военный самолет CC-130J Hercules Королевских военно-воздушных сил Канады пролетел над северной частью российской столицы. Такие данные в пятницу, 31 мая, приводит «Интерфакс».

Так, по информации агентства, судно совершило пятичасовой наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу.

За это время самолет канадских ВВС успел пролететь над территориями Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Мурманской областей, а также над Карелией.

Совершая маневр над столицей, борт проследовал от Серебряного Бора до района Измайлово, откуда направился в сторону подмосковной Балашихи.

Миссия канадских ВВС в России, выполняемая совместно с коллегами из Чехии и Великобритании, завершится в субботу, 1 июня. За минувшие несколько дней CC-130J Hercules успел совершить несколько вылетов, облетев целый ряд российских регионов, а также часть территории Белоруссии.

Напомним, Договор по открытому небу был заключен в 1992 году. На данный момент в нем участвуют свыше 30 государств, включая Россию.

Основная цель документа — мониторинг исполнения международных договоренностей в области контроля над вооружениями.