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Как преображаются женщины у стилиста: 10+ ярких примеров

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  • 31 мая 2019, 16:21
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

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В соцсетях обсуждают работы стилиста-парикмахера по имени Евгений Жук. Этот мастер родился в Бресте, затем переехал в Москву, здесь открыл собственную студию и успел поучаствовать в успешных телепроектах — «Перезагрузка» и «На 10 лет моложе». В своих работах мастер преображает женщин порой до неузнаваемости благодаря новой причёске, цвету волос и мейкапу. Однако некоторые подписчики Instagram Евгения считают, что стилист лишает девушек индивидуальности, делая из них однотипных моделей. Так это или нет, судить вам.

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Многие из этих перевоплощений настолько поразительны, что в них сложно поверить, однако мы-то с вами знаем, как сильно может поменять человека похудение или набор веса, употребление наркотиков или отказ от алкоголя, появление в семье ребёнка, искусный макияж и даже поза на фотографии. А что вы думаете о таких преображениях?

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