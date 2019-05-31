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Почему вымерли неандертальцы

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  • 31 мая 2019, 13:22
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Авторы нового исследования, изучавшие образ жизни неандертальцев, высказали очередное предположение, почему они вымерли. Этот вопрос неоднократно поднимался в научном сообществе, но такая теория предложена впервые.

Напомним, что неандертальцы появились в Европе более 600 тысяч лет назад, а вымерли примерно 40 тысяч лет назад.

Ученым крайне важно разобраться в причинах вымирания неандертальцев, так как они жили параллельно с предками современных людей и во многих отношениях были на них похожи.

Согласно предыдущим исследованиям, средний рост неандертальцев составлял 165 сантиметров, они были плотного телосложения с большой вытянутой головой. Также неандерталец отличался от Homo sapiens укороченной шеей и небольшими руками.

Сейчас существует две наиболее вероятные теории исчезновения неандертальцев. Согласно первой, они вымерли из-за изменений климата, согласно другой — из-за «травли» современных людей.

Авторы нового исследования предложили свой вариант развития событий. Французские ученые считают, что вымирание неандертальцев связано со снижением рождаемости.

Ученые построили компьютерную модель, согласно которой при снижении рождаемости у неандертальцев на 2,7% можно ожидать их полного вымирания через 10 тысяч лет. Спад рождаемости в 5% и 8% приводил к вымиранию через 6 тысяч и 4 тысяч лет соответственно.

Мы показываем, что в долгосрочной перспективе незначительное изменение уровня рождаемости у молодых женщин могло существенно сказаться на скорости роста популяции в ее долгосрочном выживании, — выяснили специалисты.

Но почему рождаемость упала, ученые затрудняются ответить. Возможно, к этому привела гибридизация — смешивание с Homo sapiens.

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СМИ: сообщения об отказе России поставлять Ирану системы С-400 опровергли

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© wikipedia.org | Aleksey Toritsyn

© wikipedia.org | Aleksey Toritsyn

Рф не получала от Ирана заявок на покупку зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, Россия продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300. «Эти обязательства выполняются в полном объеме», — отметил собеседник агентства.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия отклонила просьбу Ирана о продаже С-400. По данным издания, российское руководство отказалось продать Тегерану ЗРК из опасений, что это может привести к росту напряженности в Ближневосточном регионе.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией по приобретению Ираном российских зенитных ракетных систем С-400. Он призвал «очень осторожно» относиться к такой информации и порекомендовал уточнить у Bloomberg источник получения данных, передает РЕН ТВ.

С-400 «Триумф» — это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Каждый комплекс может задействовать четыре разных типа ракет, и поэтому один С-400 может стать полноценной эшелонированной системой ПВО.

В прошлом году Россия заключила контракт на поставку С-400 военным Индии и Турции. В обоих случаях США пригрозили санкциями за покупку оружия в России, однако ни в Анкаре, ни в Нью-Дели своего решения не поменяли.

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