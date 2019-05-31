Почему вымерли неандертальцы

Авторы нового исследования, изучавшие образ жизни неандертальцев, высказали очередное предположение, почему они вымерли. Этот вопрос неоднократно поднимался в научном сообществе, но такая теория предложена впервые.

Напомним, что неандертальцы появились в Европе более 600 тысяч лет назад, а вымерли примерно 40 тысяч лет назад.

Ученым крайне важно разобраться в причинах вымирания неандертальцев, так как они жили параллельно с предками современных людей и во многих отношениях были на них похожи.

Согласно предыдущим исследованиям, средний рост неандертальцев составлял 165 сантиметров, они были плотного телосложения с большой вытянутой головой. Также неандерталец отличался от Homo sapiens укороченной шеей и небольшими руками.

Сейчас существует две наиболее вероятные теории исчезновения неандертальцев. Согласно первой, они вымерли из-за изменений климата, согласно другой — из-за «травли» современных людей.

Авторы нового исследования предложили свой вариант развития событий. Французские ученые считают, что вымирание неандертальцев связано со снижением рождаемости.

Ученые построили компьютерную модель, согласно которой при снижении рождаемости у неандертальцев на 2,7% можно ожидать их полного вымирания через 10 тысяч лет. Спад рождаемости в 5% и 8% приводил к вымиранию через 6 тысяч и 4 тысяч лет соответственно.

Мы показываем, что в долгосрочной перспективе незначительное изменение уровня рождаемости у молодых женщин могло существенно сказаться на скорости роста популяции в ее долгосрочном выживании, — выяснили специалисты.

Но почему рождаемость упала, ученые затрудняются ответить. Возможно, к этому привела гибридизация — смешивание с Homo sapiens.