Модели вышли на подиум в гигантских воздушных шарах
- 31 мая 2019, 13:27
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В соцсетях стало популярным видео с модного показа скандинавского дизайнера Фредрика Тьерандсена (Fredrik Tjaerandsen), который состоялся в Британии в рамках конкурса L’Oreal Young Talent Awards. Модели вышли на подиум в гигантских воздушных шарах, которые вскоре сдуваются и превращаются в своеобразные костюмы.
Зрителям понравилось шоу, а интернет-пользователи уже выразили готовность примерить такую инновационную одежду. Ролик опубликовала в своём Instagram Джулия Хоббс (Julia Hobbs) — главный редактор журнала Fashion & Trends — и подписала его так: «Когда я говорю, что буду готова через пять минут».
И пока эксперты отмечают креативность и большой потенциал молодого дизайнера, в соцсетях вовсю обсуждают необычные наряды-трансформеры.
Хороший дизайнер и наряды интересные!
Когда вы чувствуете себя раздутым, это хорошо…
Пересечение моды и практичности. Мне нравится.
ОМГ, она похожа на гигантскую опухоль.
Паническая атака клаустрофоба. Кажется, она счастлива выбраться из этого.
Я и не предполагала, как сильно нуждаюсь в этом… Мне это крайне необходимо!
Как вам это нравится? Надели бы на себя огромный воздушный шар?
Ранее публику восхитили африканские модели, которые вышли на подиум босиком и устроили зажигательный танцевальный перформанс.
А поразили всех модели, которые появились на модном показе с собственными головами в руках. То ещё зрелище.
Войти через социальные сети: