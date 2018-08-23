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Модели вышли на подиум в гигантских воздушных шарах

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  • 31 мая 2019, 13:27
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стало популярным видео с модного показа скандинавского дизайнера Фредрика Тьерандсена (Fredrik Tjaerandsen), который состоялся в Британии в рамках конкурса L’Oreal Young Talent Awards. Модели вышли на подиум в гигантских воздушных шарах, которые вскоре сдуваются и превращаются в своеобразные костюмы.

Зрителям понравилось шоу, а интернет-пользователи уже выразили готовность примерить такую инновационную одежду. Ролик опубликовала в своём Instagram Джулия Хоббс (Julia Hobbs) — главный редактор журнала Fashion & Trends — и подписала его так: «Когда я говорю, что буду готова через пять минут».

И пока эксперты отмечают креативность и большой потенциал молодого дизайнера, в соцсетях вовсю обсуждают необычные наряды-трансформеры.

Хороший дизайнер и наряды интересные!
Когда вы чувствуете себя раздутым, это хорошо…
Пересечение моды и практичности. Мне нравится.
ОМГ, она похожа на гигантскую опухоль.
Паническая атака клаустрофоба. Кажется, она счастлива выбраться из этого.
Я и не предполагала, как сильно нуждаюсь в этом… Мне это крайне необходимо!

Как вам это нравится? Надели бы на себя огромный воздушный шар?

Ранее публику восхитили африканские модели, которые вышли на подиум босиком и устроили зажигательный танцевальный перформанс.

А поразили всех модели, которые появились на модном показе с собственными головами в руках. То ещё зрелище.

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СМИ: сообщения об отказе России поставлять Ирану системы С-400 опровергли

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© wikipedia.org | Aleksey Toritsyn

© wikipedia.org | Aleksey Toritsyn

Рф не получала от Ирана заявок на покупку зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, Россия продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300. «Эти обязательства выполняются в полном объеме», — отметил собеседник агентства.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия отклонила просьбу Ирана о продаже С-400. По данным издания, российское руководство отказалось продать Тегерану ЗРК из опасений, что это может привести к росту напряженности в Ближневосточном регионе.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией по приобретению Ираном российских зенитных ракетных систем С-400. Он призвал «очень осторожно» относиться к такой информации и порекомендовал уточнить у Bloomberg источник получения данных, передает РЕН ТВ.

С-400 «Триумф» — это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Каждый комплекс может задействовать четыре разных типа ракет, и поэтому один С-400 может стать полноценной эшелонированной системой ПВО.

В прошлом году Россия заключила контракт на поставку С-400 военным Индии и Турции. В обоих случаях США пригрозили санкциями за покупку оружия в России, однако ни в Анкаре, ни в Нью-Дели своего решения не поменяли.

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