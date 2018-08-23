В соцсетях стало популярным видео с модного показа скандинавского дизайнера Фредрика Тьерандсена (Fredrik Tjaerandsen), который состоялся в Британии в рамках конкурса L’Oreal Young Talent Awards. Модели вышли на подиум в гигантских воздушных шарах, которые вскоре сдуваются и превращаются в своеобразные костюмы.

Зрителям понравилось шоу, а интернет-пользователи уже выразили готовность примерить такую инновационную одежду. Ролик опубликовала в своём Instagram Джулия Хоббс (Julia Hobbs) — главный редактор журнала Fashion & Trends — и подписала его так: «Когда я говорю, что буду готова через пять минут».

И пока эксперты отмечают креативность и большой потенциал молодого дизайнера, в соцсетях вовсю обсуждают необычные наряды-трансформеры.

Хороший дизайнер и наряды интересные!

Когда вы чувствуете себя раздутым, это хорошо…

Пересечение моды и практичности. Мне нравится.

ОМГ, она похожа на гигантскую опухоль.

Паническая атака клаустрофоба. Кажется, она счастлива выбраться из этого.

Я и не предполагала, как сильно нуждаюсь в этом… Мне это крайне необходимо!

Как вам это нравится? Надели бы на себя огромный воздушный шар?

Ранее публику восхитили африканские модели, которые вышли на подиум босиком и устроили зажигательный танцевальный перформанс.

А поразили всех модели, которые появились на модном показе с собственными головами в руках. То ещё зрелище.