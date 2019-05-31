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Теория Хокинга о черных дырах получила новое доказательство

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  • 31 мая 2019, 12:03
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

В новом исследовании физики рассказали, что созданный в лаборатории аналог черной дыры предоставил новое доказательство того, что эти космические объекты действительно излучают газовые потоки заряженных частиц.

Созданный в лаборатории аналог черный дыры обладает температурой, которая является необходимой предпосылкой для одноименного излучения, предсказанного Стивеном Хокингом, — уточнили специалисты.

Это предположение Стивен Хокинг высказал еще в 1974 году.

Напомним, что согласно общей теории относительности (ОТО), никто и ничто не может избежать черной дыры, так как ее гравитационная сила очень мощная. Из-за этого черные дыры не могут испускать какого бы то ни было электромагнитного излучения.

Но в 1974 году Хокинг выдвинул теорию, основываясь на квантовой механике, что черные дыры могут кое-что излучать, — это теоретический тип электромагнитного излучения, названного в честь самого Хокинга.

Но обнаружить это излучение ученым так и не удалось. Если оно действительно существует, то излучение было бы слишком слабым, чтобы его можно было найти с помощью современных научных приборов, считают физики.

Чтобы проверить предположение Хокинга, физики из Израильского технического университета провели эксперимент с самым близким «аналогом» черной дыры, который на сегодняшний день удалось создать в лабораторных условиях.

Во время лабораторных исследований, изучая характеристики акустического аналога черной дыры, специалисты пришли к выводу, что они были близки к теоретическим моделям, подразумевающим наличие излучения Хокинга.

Например, во время эксперимента Джеффа Штейнхауэра в 2016 году удалось показать, что в области акустического горизонта событий аналога черной дыры может возникать пара запутанных фононов, один из которых отталкивается от него атомами медленно текущего бозе-конденсата в пространство, создавая фактически эффект излучения Хокинга.

В начале 2019 года другая группа физиков из Института Вейцмана создала свой аналог черной дыры, где в качестве базы для горизонта событий использовались технологии оптоволокна.

Результат нашего эксперимента еще раз показал, что один фонон может выходить в гипотетическое пространство, а другой поглощаться гипотетической черной дырой. Это очень важный шаг для всего нашего научного сообщества. Это то, чем действительно следует гордится, — отметили ученые.

Во время последнего эксперимента ученые разработали схему обнаружения, которую можно использовать для извлечения температуры испускаемого излучения. Результат, который удалось получить, предоставляет первое доказательство существования излучения Хокинга.

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СМИ: сообщения об отказе России поставлять Ирану системы С-400 опровергли

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© wikipedia.org | Aleksey Toritsyn

© wikipedia.org | Aleksey Toritsyn

Рф не получала от Ирана заявок на покупку зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, Россия продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300. «Эти обязательства выполняются в полном объеме», — отметил собеседник агентства.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия отклонила просьбу Ирана о продаже С-400. По данным издания, российское руководство отказалось продать Тегерану ЗРК из опасений, что это может привести к росту напряженности в Ближневосточном регионе.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией по приобретению Ираном российских зенитных ракетных систем С-400. Он призвал «очень осторожно» относиться к такой информации и порекомендовал уточнить у Bloomberg источник получения данных, передает РЕН ТВ.

С-400 «Триумф» — это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Каждый комплекс может задействовать четыре разных типа ракет, и поэтому один С-400 может стать полноценной эшелонированной системой ПВО.

В прошлом году Россия заключила контракт на поставку С-400 военным Индии и Турции. В обоих случаях США пригрозили санкциями за покупку оружия в России, однако ни в Анкаре, ни в Нью-Дели своего решения не поменяли.

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