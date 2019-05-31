Теория Хокинга о черных дырах получила новое доказательство
- 31 мая 2019, 12:03
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В новом исследовании физики рассказали, что созданный в лаборатории аналог черной дыры предоставил новое доказательство того, что эти космические объекты действительно излучают газовые потоки заряженных частиц.
Созданный в лаборатории аналог черный дыры обладает температурой, которая является необходимой предпосылкой для одноименного излучения, предсказанного Стивеном Хокингом, — уточнили специалисты.
Это предположение Стивен Хокинг высказал еще в 1974 году.
Напомним, что согласно общей теории относительности (ОТО), никто и ничто не может избежать черной дыры, так как ее гравитационная сила очень мощная. Из-за этого черные дыры не могут испускать какого бы то ни было электромагнитного излучения.
Но в 1974 году Хокинг выдвинул теорию, основываясь на квантовой механике, что черные дыры могут кое-что излучать, — это теоретический тип электромагнитного излучения, названного в честь самого Хокинга.
Но обнаружить это излучение ученым так и не удалось. Если оно действительно существует, то излучение было бы слишком слабым, чтобы его можно было найти с помощью современных научных приборов, считают физики.
Чтобы проверить предположение Хокинга, физики из Израильского технического университета провели эксперимент с самым близким «аналогом» черной дыры, который на сегодняшний день удалось создать в лабораторных условиях.
Во время лабораторных исследований, изучая характеристики акустического аналога черной дыры, специалисты пришли к выводу, что они были близки к теоретическим моделям, подразумевающим наличие излучения Хокинга.
Например, во время эксперимента Джеффа Штейнхауэра в 2016 году удалось показать, что в области акустического горизонта событий аналога черной дыры может возникать пара запутанных фононов, один из которых отталкивается от него атомами медленно текущего бозе-конденсата в пространство, создавая фактически эффект излучения Хокинга.
В начале 2019 года другая группа физиков из Института Вейцмана создала свой аналог черной дыры, где в качестве базы для горизонта событий использовались технологии оптоволокна.
Результат нашего эксперимента еще раз показал, что один фонон может выходить в гипотетическое пространство, а другой поглощаться гипотетической черной дырой. Это очень важный шаг для всего нашего научного сообщества. Это то, чем действительно следует гордится, — отметили ученые.
Во время последнего эксперимента ученые разработали схему обнаружения, которую можно использовать для извлечения температуры испускаемого излучения. Результат, который удалось получить, предоставляет первое доказательство существования излучения Хокинга.
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