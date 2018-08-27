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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на сотни миллиардов рублей

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© ТАСС/Ведомости

© ТАСС/Ведомости

Арбитражный суд Москвы постановил арестовать имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших руководителей банка на рекордную для такого рода дел сумму в пределах 282,2 миллиарда рублей. Таким путем назначенное ЦБ новое руководство Промсвязьбанка пытается вернуть финансовой организации ее активы.

Как следует из определения суда, у Алексея Ананьева арестованы банковские счета, доли в уставных капиталах ряда обществ, самолет Bombardier Challenger 650, семь картин, 12 земельных участков в элитных районах Московской области, восемь квартир, домов, зданий и жилых помещений, а также пять люксовых иномарок.

У Дмитрия Ананьева арестовано 33% доли в уставном капитале ООО «ПСБ-Менеджмент», такой же самолет как у старшего брата, счета в банках, четыре земельных участка, семь квартир и помещений, а также четыре автомобиля премиум-класса.

Также под арест попало имущество сотрудников братьев Ананьевых Андрея Жупанова, Татьяны Волошкиной, Алексея Иодко, Владимира Мамакина, Владимира Шаталова, Ивана Пидлужного, Александра Афанасьева, Сергея Муравьева, Евгения Козеренко и Дмитрия Иванова.

Напомним, братья Ананьевы покинули Россию в 2017 году, занимая на тот момент места в середине первой сотни российского списка Forbes и владея состоянием более 1 миллиарда долларов каждый. Дмитрий Ананьев с 2006 по 2013 гг. занимал пост сенатора Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа и входил в Попечительский совет Русской Православной Церкви. Алексей Ананьев также был меценатом и основал Институт русского реалистического искусства в Москве.

Отъезд Ананьевых за рубеж случился на фоне обращения Центробанка в правоохранительные органы по ряду фактов и операций менеджмента Промсвязьбанка, которые, по мнению ЦБ, имели признаки незаконных действий. Сам Промсвязьбанк попал под санацию и позже потребовал от братьев Ананьевых и других руководителей компенсировать убытки. Основанный в 1995 году Промсвязьбанк на тот момент входил в десятку крупнейших российских банков по размеру активов (1,3 триллиона рублей) и в список 11 системно значимых кредитных организаций по версии ЦБ. У банка было 4 миллиона клиентов частных лиц и свыше 200 тысяч юридических.

Весной 2018 года стало известно, что братья Ананьевы пытают продать свои активы в России, в том числе девелоперскую группу ПСН, типографию «Экстра-М» и агрохолдинг «Белая птица».

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