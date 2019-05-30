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Путина ознакомили с устройством, фиксирующим усталость водителей

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© pixabay.com

© pixabay.com

Устройство для анализа усталости водителей было продемонстрировано президенту России Владимиру Путину.

Камера Signal Q1, анализирующая уровень внимания водителя на дороге с помощью технологий компьютерного зрения, разработана компанией «Яндекс».

Это устройство размером со смартфон устанавливается в салоне автомобиля и в реальном времени отслеживает направление взгляда водителя, поворот головы и частоту моргания. В случае фиксации признаков усталости или сонливости, оно подаст специальный сигнал, пишет РБК.

Камеры уже были испытаны на водителях, работающих с сервисом «Яндекс.Такси». В будущем предполагается ограничивать доступ к заказам тех шоферов, которые теряют концентрацию на дороге.

До конца 2019 года планируется установить Signal Q1 примерно на 5 тыс. автомобилей. Кроме того, с властями ряда регионов ведутся переговоры об установке устройств на междугородних автобусах и в городском транспорте.

«Яндекс.Такси» анонсировал внедрение подобной системы мониторинга состояния водителей еще в 2017 году. Тогда речь шла об электронных браслетах и датчиках. В их разработку предполагалось вложить около 10 млн долларов.

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