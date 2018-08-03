15 фотодоказательств того, что величавые мейн-куны тоже бывают несуразными

Самые крупные домашние кошки мейн-куны завоевали любовь человечества быстро, уверенно и навсегда. Именно этим горделивым красавцам принадлежат все рекорды Гиннесса из разряда «самые длинные, самые тяжёлые, самые крупные коты». Некоторые особи могут достигать веса больше 20 килограммов. Люди называют этих животных величественными и прекрасными, но и иногда и мейн-куны попадают в несуразные ситуации, в которых обязательно найдётся вредный человек с камерой и снимет это красивое животное в максимально нелепом виде. Собрали для вас смешные фотографии великолепных котов мейн-кунов, которые на них не очень получились. Только, тсс, им не показывайте, загрызут ведь!

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Огромные коты мейн-куны давно завоевали всепланетную любовь. Пушистые гиганты обладают спокойным ласковым характером, обожают детей, любят воду и очень привязаны к хозяевам.

А вы любите мейн-кунов? Может и дома с вами живёт такой вот красавец? Расскажите нам в комментариях!