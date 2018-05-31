Тополиный апокалипсис: как шутят в соцсетях о пухе

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Тысячи людей в России сейчас волнует вопрос: почему Иванушки поют «тополиный пух, жара, июль», если пух летит уже в мае? И мы нашли для вас ответ! А заодно собрали самые смешные шутки из соцсетей об этом природном явлении, которое заставляет людей стонать и страдать на все лады.

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21. А вот и тот самый вопрос. И ответ на него.

22. А вот и ответ всем, предлагающим срубить все тополя

А вы что думаете о тополином пухе? Срочно выскажитесь в комментариях!