Билеты в плацкарт резко подорожали

В России наблюдается резкий сезонный скачок цен на железнодорожные билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне и июле 2019 года.

По данным общественной организации Общероссийское объединение пассажиров, теперь для россиян на 100% дороже из Москвы добраться в Калининград, на 97% — в Адлер и на 93% — доехать из Новосибирска в Томск, пишет газета «Известия». По другим направлениям рост цен на билеты также значительный — до 68%.



В Федеральной пассажирской компании удорожание билетов в плацкарт отрицают и называют приведенные данные ошибочными, оправдываясь сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями, отмечает издание. По установленным государством правилам, РЖД не имеет права повышать тариф в сезон отпусков с 14 июня по 1 сентября более чем на 20%. Что происходит на самом деле, может показать проверка Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, из-за роста НДС и цен на топливо, а также колебаний курса рубля в России в 2019 году значительно выросли цены как на организованные туры, так и на отдельные услуги в сфере туризма. По сравнению с 2018 годом зарубежные путевки подорожали в среднем на 15—20%, поэтому россияне либо остались проводить отпуск дома и на даче, либо выбрали более доступные отечественные курорты, проще и дешевле всего добраться до которых традиционно можно именно в плацкарте.

Ранее «Ридус» писал о том, что летом 2018 года только 5% россиян смогли себе позволить отправиться за рубеж.

