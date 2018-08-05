Хирург из Казани создал протезы сосудов, которые спасут сотни детей

Казанский хирург Вячеслав Аверьянов изобрел протезы сосудов, которые помогают организму выращивать ткани. Кроме того, протезы рассасываются в организме после того, как выполнили свою задачу.

Разработка протеза началась еще в 2012 году, и недавно Аверьянов и его команда получила патент на разработку и протестировала ее на 15 свиньях.

Молодой хирург задумался о разработке еще будучи студентом первого курса, когда столкнулся с проблемой протезирования детей. Дело в том, что дети быстро взрослеют, но протез не может меняться вместе с ними. Тогда Вячеславу Аверьянову и пришла в голову эта идея.

Изучив современные технологии и основываясь на опыте своих коллег, например, Леонида Миролюбова — первого хирурга, который поставил ребенку уникальный протез «Аллоплант», Аверьянов начал подготовку собственного протеза сосудов.

Я оттолкнулся от его опыта, придумав доработку аллопланта, чтобы процесс регенерации шел не только в анастомозе — месте соединения отдельных элементов сети, но и изнутри протеза. Мы пробовали на крысах — работает. Потом мы решили подобрать компоненты материала для протеза из природных веществ. Из материала, который будет гипоаллергенен и при этом не тромбироваться, — пояснил Аверьянов.

Проблема заключалась в том, что все стволовые клетки содержатся в крови, и ученые не знали, как их достать и настроить на рост таким способом, чтобы они начали восстанавливать ткани. В ходе многочисленных опытов и испытаний у специалистов получилось создать синтетический протез, который помогает организму выращивать собственные ткани.

Сообщается, что протез состоит из растительных веществ — из картофеля и кукурузы. Когда протез попадает в организм, его синтетическая оболочка начинает растворяться, а на ее месте образуются нужные человеку ткани. Недавно специалистам удалось запустить регенерацию тканей сосудов.

Во время последних экспериментов ученые прооперировали и установили протезы 15 свиньям. Спустя некоторое время хирурги повторно прооперировали животных, чтобы извлечь протез и поставить новый.

Биодеградируемый протез простоял в организме свиньи 180 дней, растворился и заменился собственной тканью полностью уже через 65 дней после установки. Таким образом, на месте протеза выросла новая собственная ткань организма.

Такие уникальные протезы могут применяться не только для детских операций, но и при любых атеросклеротических поражениях, аневризмах, расслоениях аневризмы и при любых поражениях сосудов.

Сейчас авторы исследования занимаются подготовкой документов, чтобы представить свою разработку комиссии и доказать, что протезы полностью безопасны для организма. Только после этого медики смогут протестировать разработку на людях.

Если все пройдет успешно, новая технология заменит все существующие сегодня сосудистые протезы, уверен Вячеслав Аверьянов.