Робот-полиглот может писать на 10 разных языках

Изобретатели из Брауновского университета (США) смогли обучить робота читать и писать на разных языках. Отмечается, что сейчас робот-полиглот знает десять языков, в том числе хинди, китайский и идиш.

Также во время испытаний выяснилось, что робот без проблем может копировать почерк другого человека и рисовать несложные картины.

Умение писать только кажется простым навыком, но на самом деле научить робота держать ручку, опускать ее на бумагу, чувствовать силу нажатия, выводить буквы — это не просто, — рассказали изобретатели.

Алгоритм для обучения робота изобрел студент по имени Атсунобу Котани, который придумал, как научить робота не только следить за положением ручки, но и вовремя ее поднимать, чтобы буквы не сливались.

На обучение робота ушло несколько месяцев, и затем специалисты решили устроить ему испытание: написали на доске японское слово и позволили роботу скопировать его.

Он без проблем скопировал иероглифы, хотя допускал ошибки в очередности черт. Но на результат это никак не повлияло. Также робот-полиглот находил нужное слово на японском среди других языков.

В качестве тестового слова выступало «Привет», которое робот написал на десяти языках. Единственная проблема заключается в том, что алгоритм не способен копировать арабский язык, где письмо идет справа налево.

После того как робот разобрался с языками, его попросили повторить почерк десятилетней девочки. Удивительно, но и эта задача оказалась ему под силу.