Новый глава СНБО Украины заподозрил Турчинова в краже секретных серверов

Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о пропаже из ситуативной комнаты в здании Администрации президента серверов с секретной информацией.

О пропаже серверов Данилюк рассказал на своей странице в Facebook, сняв на камеру смартфона пустующие стены и серверные стойки в ситуативной комнате. Данилюк пояснил, что еще месяц назад на этом месте висели большие мониторы, которые были подключены к серверам, и показал оставшиеся от оборудования провода.

«Все было снято во время смены власти. Такая получилась „цивилизованная“ смена власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принималось решение во время совещаний. И во время этих совещаний очень часто использовалась информация из секретных источников. Информация попадала через защищенные каналы связи в эту комнату», — отметил Данилюк.



Хотя имя своего предшественника на посту главы СНБО Александр Данилюк прямо не назвал, Александр Турчинов оперативно прокомментировал подозрения в свой адрес.

«Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме. Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться», — написал Турчинов в Facebook.



До своего назначения главой СНБО Украины Александр Данилюк два года возглавлял украинский Минфин. У Данилюка есть британское гражданство, опыт работы в Лондоне и три диплома о высшем образовании: Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, Киевского института инвестиционного менеджмента, а также Бизнес школы (MBA) Индианского университета США.

Политическую карьеру Данилюк начал еще при Викторе Януковиче, а до назначения в Минфин работал подстредом президента Украины в украинском кабмине и заместителем главы Администрации президента Украины. Участию Александра Данилюка в работе команды Владимира Зеленского предшествовал громкий публичный конфликт между ним и главой правительства Владимиром Гройсманом из-за кандидатуры заместителя министра финансов.