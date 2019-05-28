Водитель устроил массовое ДТП в Москве из-за приступа эпилепсии
- 28 мая 2019, 22:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
У дома № 2 на Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель BMW X5, у которого во время движения случился приступ эпилепсии.
В результате автомобиль врезался в BMW X1, отчего тот отлетел в КАМаЗ. Сам же Х5 вылетел на тротуар, где сбил велосипедиста и человека на моноколесе, сообщает ФАН.
Кроме того, кроссовер изрядно помял припаркованные Volkswagen и машину каршеринга.
Больше всех в ДТП пострадал велосипедист. Его госпитализировали.
Издание опубликовало видео с места происшествия.
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