Водитель устроил массовое ДТП в Москве из-за приступа эпилепсии

У дома № 2 на Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель BMW X5, у которого во время движения случился приступ эпилепсии.

В результате автомобиль врезался в BMW X1, отчего тот отлетел в КАМаЗ. Сам же Х5 вылетел на тротуар, где сбил велосипедиста и человека на моноколесе, сообщает ФАН.

Кроме того, кроссовер изрядно помял припаркованные Volkswagen и машину каршеринга.

Больше всех в ДТП пострадал велосипедист. Его госпитализировали.

Издание опубликовало видео с места происшествия.