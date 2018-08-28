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Сбившую четырех человек в Махачкале женщину пытались закидать камнями

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© instagram.com

© instagram.com

В Махачкале находившаяся за рулем автомобилем Toyota RAV4 43-летняя женщина перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего сбила стоявших на тротуаре троих мужчин и женщину, проходившую мимо.

Возмущенные очевидцы аварии решили устроить самосуд и попытались закидать виновницу ДТП камнями, сообщается на странице пресс-службы МВД Дагестана в Instagram.

Вовремя подоспевшие на место происшествия сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в цель.

На размещенном в соцсети ролике видно, что камнями разбито заднее стекло машины.

В ведомстве также сообщили, что все пострадавшие госпитализированы. В их числе — двое мужчин 31 и 32 лет, а также 61-летняя женщина. Больше всех пострадал 25-летний мужчина — в настоящее время он находится в реанимации без сознания.

В отношении виновницы ДТП возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения к ней применена подписка о невыезде.

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