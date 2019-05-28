Заведено дело на нижегородского полицейского, выкрутившего руку женщине

На сотрудника нижегородской полиции, который выкрутил руку доставленной в отделение женщине, заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, во время составления протокола об административном правонарушении по статье «Появление в общественном месте в состоянии опьянения» старший сержант полиции незаконно применил в отношении 41-летней женщины физическую силу, заведя ее правую руку за спину, чем причинил потерпевшей физическую боль.

В сообщении также говорится о том, что сюжет об этом происшествии был показан в эфире региональной телекомпании 23 мая 2019 года.

По данному факту была организована доследственная проверка, по результатам которой и было возбуждено уголовное дело.

Позже в ГУ МВД по Нижегородской области сообщили РИА Новости, что сотрудник отстранен от служебных обязанностей. В случае, если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.