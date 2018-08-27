10+ смешных случаев, когда кошек публично пристыдили за их поведение

Какими бы очаровательными и невинными ни казались кошки, их пушистая внешность обманчива. Эти меховые шарики, пользуясь всеобщей любовью, давно обнаглели и творят, что хотят. И гнев людей их абсолютно не волнует. Меньшее, что могут сделать кошачьи владельцы, это поделиться ужасным поведением своих питомцем в соцсетях.

Такую возможность всем желающим предоставил Instagram-аккаунт @cat_shaming. Каждый, кто устал от терроризма котов, может опубликовать фото питомца с подробным описанием преступления, совершенного хвостатым, и получить множество лайков и слов поддержки от таких же бедняг. Собрали для вас самые смешные и безумные истории о котах, которые ведут себя как засранцы, и не планируют ничего менять.

1. «Я Гоббс. Мне нравится сводить с ума людей, отдыхая на электрическом камине. Не волнуйтесь, он не горячий, зато привлекает ко мне много внимание, которое я игнорирую и делаю вид, что всех ненавижу»

2. «Этим утром я искал свою любимую кофейную чашку. …Мой кот — придурок»

3. «Это Исла, и она имеет привычку застревать в жалюзи»

4. «Меня зовут Майло, и я заставляю своего человека носить меня в постель каждую ночь. Если она отказывается, я спорю с ней, сажусь и жду, пока она не поднимет меня и не уложит с собой в кровать. Почему я должен ходить? Я король!»

5. «Это Феникс. Он любит создавать новый дизайн для обуви, а потом отдыхать. Для заказа свяжитесь с нами»

6. «Это Росс. И его попытка прыгнуть с кресла на полку, расположенную в метре от него»

7. «Привет, меня зовут Макс. Мой человек купил мне кошачий дом за 199 долларов, но кого это волнует, когда есть коробка!»

8. «Здравствуйте, меня зовут Конни, но это не моё настоящее имя, так как я заблудился, и семья, которую я преследую, дала мне это имя. Меня кормили один раз, и теперь я ожидаю, что меня будут кормить каждый день, и если мне не дадут еду, я буду мяукать, пока они не выйдут и не покормят меня. А если они будут игнорировать меня, то я буду мяукать и смотреть на них из окна кухни (не моргая), пока они не сдадутся»

9. «Доджер здесь… Мне действительно нравится лежать на клавиатуре рабочего стола. А ещё больше мне нравится, когда я нажимаю на правильные клавиши и распечатываю 62 страницы со страхового веб-сайта. Я очень важная кошечка».

10. «Всем привет! Меня зовут Лео, и я обувной фетишист. Обожаю нюхать обувь, особенно новую»

11. «Привет, я Маки, это мой тазик, не понимаю, почему моя мама продолжает приносить в него фрукты»

12. «Мы украли и съели пол-фунта бекона, пока никто не видел. Теперь мы толстые и счастливые»

13. «Посмотрите на игрушку, которую моя мама мне купила!»

14. «Меня зовут Лея, и так как мой человек купил робот-пылесос, я требую, чтобы он был включён, когда мне скучно. И каждый знает, что пылесос лучше всего работает ночью».

15. «Здравствуйте! Я Мунини, и я живу в сельской местности на юге Франции. Я уже убил оливковое дерево, оттачивая когти, но сегодня я выбрал что-то более шикарное, более городское — сумочку от Шанель»

16. «Вот что происходит, когда у вас есть целая коробка пончиков, но вы не делитесь со мной»

17. «Это Бу. Он провел весь день один дома»

18. «Здравствуйте, меня зовут Юки. Я углеводный наркоман. Я жую пакеты с хлебом и строю из себя дурака, когда мама спрашивает меня, что случилось»

19. «Это Астро. Ему должно быть стыдно за то, что он съел мой сертификат проверки зрения, который был необходим мне для заявления на получение водительских прав. Слава богу, мой оптометрист тоже любитель кошек!»

20. «Привет, меня зовут Винни. И хотя у меня только один глаз, я всё ещё в состоянии рассчитать точное расстояние, на которое мне нужно было прыгнуть, чтобы вся эта пицца оказалась на полу»

21. «Я Дункан. Моего туалетного лотка мне недостаточно»

22. «Это был не я! — всегда говорит мне мой кот»

23. «Один из нас помочился на кровать рядом с человеком прошлой ночью, но мы не скажем ему, кто именно. Майло и Реми»

24. «Моя подруга и я сделали печенье. Теперь это его печенье»

25. «Привет! Бадди и Стар здесь. Мама оставила это потрясающее обеденное мясо на столе и вышла из комнаты. Мы СРАЗУ ЖЕ поняли, что оно для нас»

26. «Меня зовут Юлий Оранжевый. Я живу в местном цветочном магазине. Это мой кассовый аппарат. Упаси вас Бог, попытаться то-то взять! Здесь всё моё! Если вы дотронетесь до моих вещей, я найду вас!»

27. «Это Баббл. Она хотела, чтобы её человек знал, что Рождество закончилось, и ей надоело смотреть на украшения!»

28. «Я хотел зарядить телефон и нашёл это»

29. «Это Пол. Мы живём в Финляндии. В моём доме он — единственная звезда»

30. «Меня зовут Бибу, и я стараюсь вести себя максимально невинно, когда мой человек ловит меня на краже вкусностей 😈»

А на какие преступления способны ваши коты? Поделитесь с нами своими историями в комментариях!