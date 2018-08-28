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Министр обороны Турции назвал покупку C-400 решенным вопросом

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о готовящемся визите российских технических специалистов, которым предстоит установить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Выступая в эфире местного телеканала Habertürk, глава оборонного ведомства заявил, что вопрос по поставкам комплекса уже решен.

Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершенное дело. Это необходимо понимать. Наш президент неоднократно это повторял, — заявил Хулуси Акар.

Кроме того, турецкий министр обозначил примерные сроки поступления ЗРС. По его словам, прибытие российских вооружений ожидается в ближайшие месяцы.

В июне они могут еще не быть доставлены, они приедут в предстоящие месяцы. Процесс уже начался, — резюмировал Акар.

Напомним, договор о поставке российских ЗРС С-400 в Турцию был заключен еще летом 2017 года, однако дальнейшее развитие ситуации неоднократно тормозилось усилиями США, заинтересованных в заключении собственных контрактов с Анкарой.

В частности, одним из рычагов воздействия на турецкие власти стали поставки американских истребителей пятого поколения F-35. Так, Вашингтон неоднократно грозился отменить свои обязательства перед Анкарой в случае, если сделка по покупке российских ЗРС все-таки состоится.

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