Внука депутата, поднявшего руку на учительницу, не могут исключить из школы

Ученик второго класса Вологодской школы № 3 пообещал «сломать голову» учительнице, вступившейся за ученика, минутой ранее столкнувшегося с аналогичными угрозами в свой адрес.

Инцидент стал уже не первым подобным случаем с участием ребенка, из-за которого родителям его одноклассников даже пришлось установить в школьном кабинете камеры видеонаблюдения, пишет местное издание Newsvo.

Судя по появившемуся в Сети видео, хулиган способен применить силу не только по отношению к своим ровесникам. В конце ролика отчетливо видно, как ребенок наносит удар самой учительнице, решившей покинуть свое место после того, как нарушитель спокойствия принялся кричать, стоя над ее ухом.

Как сообщает издание, родители других учеников уже долгое время не могут убедить руководство школы принять меры по отношению к ребенку. Примечательно, что дедушка мальчика на протяжении почти 20 лет является депутатом вологодского областного парламента.



После очередной выходки хулигана в школу приходил его дед и требовал уволить учительницу. Директору даже были обозначены жесткие сроки увольнения, — рассказали изданию родители одного из одноклассников дебошира.

При этом, по словам юриста Алексея Назарова, руководство школы действительно не имеет возможности отчислить нарушителя дисциплины без разрешения его родителей.

Учащихся, не достигших 15-летнего возраста, отчислить нельзя ни при каких обстоятельствах. Это прямое нарушение закона «Об образовании», — объяснил эксперт.

Напомним, ранее президиум генерального совета «Единой России» исключил из числа членов партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста ВГТРК.