Французская полиция досматривает багаж пассажиров рейсов Москва-Париж
- 27 мая 2019, 20:46
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Правоохранительные органы Франции досматривают багаж пассажирских самолетов, пребывающих в столичный аэропорт Шарль де Голль из Москвы. Введение усиленных мер безопасности связано с поступлением анонимных угроз, передает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы аэропорта Шарль де Голль.
Префектура полиции получила угрозы относительно нескольких самолетов, прибывающих из России, из Москвы в Париж. Полиция провела проверки на ряде рейсов, не выявив никаких особенных проблем, — сообщили представители воздушной гавани.
Как отмечает агентство, за сегодняшний день подобную проверку прошли пассажиры двух рейсов авиакомпании «Аэрофлот».
Еще один российский борт, подлежащий аналогичному досмотру, должен прибыть в Париж поздно вечером.
Напомним, в марте прошлого года сотрудники британской таможни досмотрели прибывший в лондонский аэропорт Хитроу рейс «Аэрофлота». При этом пассажирам и экипажу пришлось покинуть воздушное судно, а оставшемуся на борту капитану было запрещено выходить из своей кабины.
Месяц спустя, в апреле, министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал про извинения, полученные от британской стороны.
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