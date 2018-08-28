Французская полиция досматривает багаж пассажиров рейсов Москва-Париж

Правоохранительные органы Франции досматривают багаж пассажирских самолетов, пребывающих в столичный аэропорт Шарль де Голль из Москвы. Введение усиленных мер безопасности связано с поступлением анонимных угроз, передает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы аэропорта Шарль де Голль.

Префектура полиции получила угрозы относительно нескольких самолетов, прибывающих из России, из Москвы в Париж. Полиция провела проверки на ряде рейсов, не выявив никаких особенных проблем, — сообщили представители воздушной гавани.

Как отмечает агентство, за сегодняшний день подобную проверку прошли пассажиры двух рейсов авиакомпании «Аэрофлот».

Еще один российский борт, подлежащий аналогичному досмотру, должен прибыть в Париж поздно вечером.

Напомним, в марте прошлого года сотрудники британской таможни досмотрели прибывший в лондонский аэропорт Хитроу рейс «Аэрофлота». При этом пассажирам и экипажу пришлось покинуть воздушное судно, а оставшемуся на борту капитану было запрещено выходить из своей кабины.

Месяц спустя, в апреле, министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал про извинения, полученные от британской стороны.