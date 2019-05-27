«Живу с монстром»: люди поделились безумными привычками квартирных соседей
- 27 мая 2019, 18:45
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Если вы педант и аккуратист, вам наверняка сложно уживаться с другими людьми. Однако жизнь порой распоряжается по-своему и людям приходится селиться с соседями по квартире или даже по комнате. А ещё представители человеческой расы стремятся жить по парам, а значит женятся, выходят замуж и начинают существовать в едином пространстве. Счастье, если два человека совпадают в представлениях о чистоте и уюте, а если — нет? Пользователи соцсетей поделились фотографиями, с какими монстрами порой приходится жить и с какими безумными привычками мириться. И если некоторые из них смешат, то другие могут вас ужаснуть.
1. «Домашнее преступление против чувства прекрасного»
2. «Мой парень никогда не выкидывает втулки от туалетной бумаги. Я регулярно выбрасываю мусор, но в этот раз решила посмотреть, как долго это будет продолжаться. Прошло 2 недели»
3. «Я живу с человеком, который очень странно режет авокадо»
4. «Я нахожу это всякий раз, когда возвращаюсь домой из командировки. Меня не было 2 недели»
5. «Мой сосед по дому расставил туфли»
6. «Это тыква моего соседа, которая лежит тут с Хэллоуина»
7. «Это кухня моей подруги»
8. «Моя жена — монстр»
9. «Это тумбочка моей жены»
10. «DVD-диски моих родителей»
11. «Так мой муж хранит все шнуры и провода»
12. «Я объявляю войну своей жене»
13. «Соседка по комнате приготовила макароны и уехала в отпуск. Теперь я их боюсь»
14. «Моя половины комнаты слева. Справа — половина моего соседа»
15. «Моя девушка не выкидывает скорлупу от яиц, когда готовит»
16. «Жена никогда не использует шампуни полностью, она просто идёт и покупает новые»
17. «Соседи уехали и оставили мне картофельных монстров»
18. «Это сделало чудовище»
19. «Как можно назвать человека, который оставляет в морозилке вот это?!»
20. «Это причина, по которой я храню свой тюбик пасты отдельно от жены и детей»
21. «Соседка спрятала ананас под кроватью. Мы нашли его, когда он уже прожёг дыру в ковре»
22. «Пока я был на работе, жена повесила картину и полочку. Теперь у меня дёргается глаз»
23. «Четыре дня не выходил из комнаты, потому что болел. Соседи по квартире оставили мне это»
24. «Супруга оставляет свои волосы прилипшими на стене в ванной, ей кажется это смешным»
25. «Моя жена открывает так все упаковки. Помогите!»
26. «Сосед по комнате бросает скорлупу от фисташек в ту же тарелку, откуда берёт целые»
27. «Эта зубная щётка моего соседа по квартире»
28. «Мой бойфренд вот так открывает хлеб»
29. «Я живу с монстром!»
30. «Хотел разогреть себе еду в микроволновке, нашёл там это»
31. «Жду, когда эта мусорная пирамида рухнет»
32. «Встретила человека, который считает, что лучше испортить столешницу, чем вытащить разделочную доску»
33. «Сосед выпивает всё молоко и ставит пустые бутылки обратно»
34. «Когда мои соседи выкидывают мусор, они никогда не вставляют в ведро новый мешок и продолжают бросать туда отходы»
35. «Моя жена всегда использует технику как подставку для еды и напитков»
А вы с какими безумными привычками своих соседей сталкивались? Поделитесь с нами в комментариях!
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