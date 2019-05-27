«Живу с монстром»: люди поделились безумными привычками квартирных соседей

Если вы педант и аккуратист, вам наверняка сложно уживаться с другими людьми. Однако жизнь порой распоряжается по-своему и людям приходится селиться с соседями по квартире или даже по комнате. А ещё представители человеческой расы стремятся жить по парам, а значит женятся, выходят замуж и начинают существовать в едином пространстве. Счастье, если два человека совпадают в представлениях о чистоте и уюте, а если — нет? Пользователи соцсетей поделились фотографиями, с какими монстрами порой приходится жить и с какими безумными привычками мириться. И если некоторые из них смешат, то другие могут вас ужаснуть.

1. «Домашнее преступление против чувства прекрасного»

2. «Мой парень никогда не выкидывает втулки от туалетной бумаги. Я регулярно выбрасываю мусор, но в этот раз решила посмотреть, как долго это будет продолжаться. Прошло 2 недели»

3. «Я живу с человеком, который очень странно режет авокадо»

4. «Я нахожу это всякий раз, когда возвращаюсь домой из командировки. Меня не было 2 недели»

5. «Мой сосед по дому расставил туфли»

6. «Это тыква моего соседа, которая лежит тут с Хэллоуина»

7. «Это кухня моей подруги»

8. «Моя жена — монстр»

9. «Это тумбочка моей жены»

10. «DVD-диски моих родителей»

11. «Так мой муж хранит все шнуры и провода»

12. «Я объявляю войну своей жене»

13. «Соседка по комнате приготовила макароны и уехала в отпуск. Теперь я их боюсь»

14. «Моя половины комнаты слева. Справа — половина моего соседа»

15. «Моя девушка не выкидывает скорлупу от яиц, когда готовит»

16. «Жена никогда не использует шампуни полностью, она просто идёт и покупает новые»

17. «Соседи уехали и оставили мне картофельных монстров»

18. «Это сделало чудовище»

19. «Как можно назвать человека, который оставляет в морозилке вот это?!»

20. «Это причина, по которой я храню свой тюбик пасты отдельно от жены и детей»

21. «Соседка спрятала ананас под кроватью. Мы нашли его, когда он уже прожёг дыру в ковре»

22. «Пока я был на работе, жена повесила картину и полочку. Теперь у меня дёргается глаз»

23. «Четыре дня не выходил из комнаты, потому что болел. Соседи по квартире оставили мне это»

24. «Супруга оставляет свои волосы прилипшими на стене в ванной, ей кажется это смешным»

25. «Моя жена открывает так все упаковки. Помогите!»

26. «Сосед по комнате бросает скорлупу от фисташек в ту же тарелку, откуда берёт целые»

27. «Эта зубная щётка моего соседа по квартире»

28. «Мой бойфренд вот так открывает хлеб»

29. «Я живу с монстром!»

30. «Хотел разогреть себе еду в микроволновке, нашёл там это»

31. «Жду, когда эта мусорная пирамида рухнет»

32. «Встретила человека, который считает, что лучше испортить столешницу, чем вытащить разделочную доску»

33. «Сосед выпивает всё молоко и ставит пустые бутылки обратно»

34. «Когда мои соседи выкидывают мусор, они никогда не вставляют в ведро новый мешок и продолжают бросать туда отходы»

35. «Моя жена всегда использует технику как подставку для еды и напитков»

А вы с какими безумными привычками своих соседей сталкивались? Поделитесь с нами в комментариях!