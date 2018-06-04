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Напавший на редакцию газеты «Родина» требовал опубликовать статью о Сталине

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Нападение на ставропольскую редакцию газеты «Родина» совершил 70-летний пенсионер, ранее предлагавший изданию опубликовать статью про Иосифа Сталина. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя регионального отделения партии КПРФ, которое имеет непосредственное отношение к газете.

Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, он достал охотничий нож и напал на главного редактора, — рассказал депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой.

Парламентарий уточнил, что нападавший сумел нанести вред здоровью четырех человек. На данный момент один из них находится в больнице, трое других, получив необходимую медицинскую помощь, отправились домой.

Пострадал главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ, — отметил Лозовой, уточнив, что в медицинском учреждении находится именно главред.

Собеседник агентства добавил, что напавший на редакцию пенсионер страдает расстройством психики.

Сейчас он задержан и находится в одном из городских отделений полиции. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее о нападении на ставропольскую редакции «Родины» сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Глава региона назвал произошедшее «возмутительным, вопиющим инцидентом».

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