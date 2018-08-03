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Первый концерт Spice Girls после воссоединения обернулся фиаско

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  • 27 мая 2019, 16:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Легендарный гёрлз-бэнда Spice Girls решил триумфально вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Эмма Бантон (Emma Bunton), Мел Си (Mel C), Мел Би (Mel B) и Джери Хорнер (Geri Horner) воссоединились ради турне по Великобритании, и только Виктория Бекхэм отказалась принимать в этом участие. Первый концерт британская поп-группа провела в Дублине, однако фанаты остались разочарованы ужасным качеством звука и вокала. На видеокадрах, попавших в Сеть, действительно слышно, что во время выступлении происходят проблемы со звуком, в какой-то момент голоса девушек становятся едва слышны.

Фанаты группы опубликовали множество возмущённых комментариев в соцсетях, сетуя, что ожидали увидеть качественное шоу за такие деньги.

Представьте, вы отвлеклись от работы и всех своих дел, потратили деньги на билеты в Дублин, жильё и дорогущие билеты на этот концерт и в итоге ничего не услышали! Вы что издеваетесь?
Звук ужасен. Даже когда девушки просто что-то говорят, вы не можете их правильно расслышать. 
Я ничего не слышала. За такую цену на билеты они должны были сделать классное шоу!
Явно что-то не так с концертом, на котором непонятно, какая именно песня играет в этот момент.
Это просто фиаско, я вообще ничего не слышу!

Неудачный концерт прокомментировала солистка группы Мелани Браун: 

Эй, ребята, спасибо, что пришли на наше шоу сегодня в Дублине. Увидимся в Кардиффе. Надеемся, что вокал и звук будут намного-намного лучше — написала певица в своих сториз в Инстаграм. 


Тем временем разгневанные поклонники пишут, что Spice Girls неуважительно отнеслись к собственным фанатам: сильно опоздали на свой концерт и не потрудились позаботиться о качественном звуке.

В рамках своего тура-возвращения группа планирует провести ещё 12 концертов в Великобритании.

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